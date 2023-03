Campanello smart a 22€ su Amazon: sconto ESAGERATO dell'82%, finirà subito

Il campanello smart è esattamente quello che serve per migliorare la tua casa intelligente. Lo installi in un attimo, lo configuri tramite applicazione per smartphone ed hai subito tutto sotto controllo. Due unità a comporre il kit: una da esterni, dotata di fotocamere e funzionante tramite batteria ricaricabile, e una da interni. Quest’ultima emetterà un suono ogni volta che c’è qualcuno alla porta.

Basta una rete WiFi per il collegamento a Internet del dispositivo intelligente e poi potrai vedere tutte le immagini in tempo reale tramite apposita applicazione. Approfitta adesso dello sconto Amazon dell’82% e porta a casa il set a 22€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di una promozione super limitata.

L’istallazione del prodotto non potrebbe essere più semplice e banale. Pochi minuti e potrai passare subito alla configurazione con l’aiuto dell’apposita applicazione per smartphone. Da quel momento in poi, grazie alla fotocamera integrata nell’unità da esterni, avrai sempre tutto sotto controllo anche mentre non sei in casa. Infatti basterà lo smartphone, con a bordo l’apposita app, per essere sempre informato quando c’è qualcuno alla porta.

Inoltre, come anticipato, l’unità da interni emetterà un suono ogni volta che un avventore suonerà alla porta. Un kit che ti permette quindi di aumentare la sicurezza domestica e lo fa a 360°: non mancano infatti l’audio bidirezionale e la visione notturna. Potrai quindi sempre interagire con i tuoi ospiti e anche vedere perfettamente in assenza di sufficiente luce ambientale. Lascialo all’aperto senza remore: l’unità da esterno non teme il contatto accidentale con l’acqua e le variazioni di temperatura.

Non perdere l’occasione di fare un golosissimo a fare su Amazon, risparmia adesso l’82% e porta a casa il campanello smart a 22€ circa pena: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Ricorda: si tratta di un’offerta tempo limitato, approfittare prima che finisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.