Campanello smart a 20€: vedi chi c'è alla porta OVUNQUE tu sia (-50%)

Con un campanello smart come questo, dotato di connessione WiFi, risolvi due problemi con un solo prodotto. Infatti, da un lato sai sempre chi bussa alla tua porta, anche quando non ci sei. Dall’altro puoi contare su un sensore d’immagine che funziona come una vera e propria videocamera di sicurezza.

Inoltre, il dispositivo è dotato di batteria integrata ricaricabile. Di conseguenza, non ci saranno vincoli di cavi durante l’installazione. Complice lo sconto Amazon del 50%, puoi fare un vero e proprio affare e portare a casa questo utilissimo dispositivo intelligente a 20€ circa appena. Metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “KMOVKHTY”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è super limitata, sii rapido.

Campanello smart: è il momento di averne uno

Lo installi con estrema facilità proprio perché – essendo dotato di batteria integrata ricaricabile – non serve portare cavi elettrici per l’installazione. Basta individuare il punto dove posizionarlo, prestando attenzione a cosa dovrà riprendere la videocamera integrata. Dopodiché, sfruttando l’applicazione per smartphone non dovrai far altro che completare la configurazione iniziale, collegando a Internet tramite WiFi il dispositivo.

All’interno di casa, dovrai posizionare invece il cicalino, che suonerà ogni volta che ci sarà qualcuno alla porta. Quando l’ospite premerà il tasto sull’unità esterna, non solo sarai avvisato proprio dall’unità interna, ma riceverai un avviso all’interno dell’applicazione per smartphone. Grazie a lei, potrai vedere chi c’è alla porta (anche di notte, grazie alla tecnologia infrarossi di visione notturna) e ascoltare quello che ha da dirti. Infatti, al campanello smart non manca l’audio bidirezionale: puoi sentire chi c’è alla porta, ma anche parlare con lui, sempre tramite l’applicazione per smartphone.

Insomma, un prodotto super completo, che adesso porti a casa a mini prezzo di Amazon. Approfitta dello sconto del 50%: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “KMOVKHTY”. Lo prendi a 20€ circa appena e godi di spedizioni assolutamente gratuite, seppur non rapide.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.