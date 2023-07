Campanello senza fili, kit completo a 11€: GENIALATA a bassissimo costo

Un campanello senza fili è la soluzione perfetta per appartamenti in condominio e case indipendenti. Il kit è composto da 2 unità: una da interni e una da esterni. Queste, che comunicano fra loro, possono essere posizionare fino a una distanza di ben 400 metri l’una dall’altra.

Li installi in pochi minuti e senza dover passare cavi elettrici. Infatti, il dispositivo da esterni funziona tramite batteria a lunga durata mentre quella da interni puoi collegarla a una qualsiasi presa elettrica di casa. Quando qualcuno suona, premendo l’apposito pulsante, ricevi una notifica in casa. Quest’ultima è personalizzabile: puoi scegliere la melodia e anche il volume. Un prodotto che è anche particolarmente bello sotto il punto di vista estetico.

In promozione su Amazon, il kit completo puoi portarlo a 11,99€ appena: completa l’ordine al volo per accaparrartelo, le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità in promozione è limitata.

Un prodotto pratico, bello e futuristico. Con questo sistema, potrai riparare o installare da zero un sistema di notifica della presenza di qualcuno alla tua porta o al tuo cancello. Infatti, come anticipato, l’unità da esterni può essere posizionata fino a 400 metri di distanza da quella da interni: lo so bene perché ho proprio questo sistema in casa. L’ho usato direttamente per sostituire il vecchio citofono, posizionandolo al cancello, che è a diverse decine di metri dall’abitazione.

A questo prezzo, questa eccezionale soluzione, è imperdibile. Completa l’ordine rapidamente per portare a casa questo spettacolare campanello senza fili a pochissimi euro da Amazon. Lo porti a casa a 11€ circa appena e le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitata.

