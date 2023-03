Campanello senza fili e VIDEOCAMERA: prezzo REGALO con 100€ di sconto

Non hai assolutamente un minuto da perdere. Se vuoi dare un upgrade al citofono della tua casa o della tua attività hai bisogno di questo campanello senza fili con videocamera integrata. Una vera genialata che solitamente ti costerebbe una fortuna ma pensa un po’: oggi è praticamente un regalo.

Il ribasso del 80% su Amazon fa crollare il prezzo, con 100€ di sconto veri e propri, completi il tuo acquisto con appena 24,99€. Cosa stai aspettando?

Collegati immediatamente, con le spedizioni Prime ricevi il tuo pacco a casa in quattro e quattr’otto senza costi aggiuntivi.

Videocamera e campanello senza fili: il 2 in 1 che non sapevi di volere

Finalmente non solo sai quando qualcuno ti viene a trovare ma sai anche di chi si tratta prima di rispondere. Grazie alla videocamera integrata in questo campanello senza fili, hai due funzioni di cui non fare più a meno.

Semplicissimo da montare, il kit è composto dal campanello in sé e per sé che puoi installare anche senza viti per metterlo subito in funzione e senza aiuto di un tecnico.

Scaricando l’applicazione sul tuo smartphone rispondi direttamente al citofono sfruttando la comunicazione a 2 vie che ti fa sentire e far sentire dall’ospite in attesa di risposta.

Pensa che non hai bisogno neanche di un collegamento con la corrente. Vista la batteria integrata al suo interno, in 1,5 ore ricarichi il sistema che rimarrà operativo fino a 6 mesi. Stupefacente vero?

beh, non perdere tempo e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo campanello senza fili con videocamera integrata a prezzo shock. Il ribasso del 80% te lo fa portare a casa con appena 24,99€ risparmiando 100€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

