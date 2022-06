Campanello senza fili con 2 ricevitori: rispondi da qualsiasi stanza (17€)

Scommetto che quando suona il citofono e sei nell’altra stanza o dall’altra parte della casa un gridolino di snervamento non te lo toglie nessuno. Per fortuna ho la soluzione perfetta per te e si tratta di un sistema non solo economico ma che funziona alla perfezione e che, in fin dei conti, può sostituire anche il tuo dispositivo principale senza problemi. Si tratta proprio di un campanello senza fili che ti mette a disposizione ben 2 ricevitori in una volta sola.

Approfitta immediatamente della promozione in corso su Amazon per portarlo a casa con soli €17,09 se spunti il coupon e completi l’acquisto.

Delle spedizioni non devi preoccuparti poiché i servizi Prime sono attivati, se hai un abbonamento attivo ricevi il pacco a casa senza alcun costo aggiuntivo e in quattro e quattr’otto.

Campanello senza fili: La rivelazione che in casa ti mancava

Il campanello senza fili è un’invenzione geniale perché ti permette di aggiungere un metodo semplice ed efficace per rispondere al citofono in casa. In modo particolare, questo prodotto è composto da due ricevitori e un campanello vero e proprio. Mentre i primi li puoi collegare a una qualsiasi presa in casa e utilizzarli in una qualsivoglia stanza, il secondo lo attacchi vicino al cancello, la porta o in qualunque posto tu preferisca per permettere a chi ti viene a trovare di individuarlo e utilizzarlo.

Non ti preoccupare poiché è stato studiato apposta dunque resiste ad acqua, sole, neve, vento e tutto il resto senza mai smettere di funzionare. Il suo raggio d’azione? Si estende per ben 300 metri.

Hai un’infinità di possibilità a disposizione dal momento che puoi modificare sia il volume secondo cinque livelli prestabiliti che la suoneria vera e propria. Sbizzarrisciti quanto ne vuoi perché in sistema ne trovi ben 36 diverse che puoi modificare tutte le volte che vuoi.

Insomma, un acquisto economico e semplice che però ha porta un nuovo grado di comfort in casa.

Approfitta del coupon che spunti con un solo click per portare a casa questo meraviglioso campanello senza fili su Amazon con una spesa di 17€. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se hai un abbonamento attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.