Campanello senza fili a 11€ su Amazon: GENIALATA economica

Si è rotto, o magari è assente, ed hai il terrore di chiedere a un installatore quanto costi metterne uno nuovo. Beh, non farlo. Il tuo nuovo campanello senza fili, con doppia unità da interni, lo prendi a pochissimi euro e lo installi da solo. I modelli di nuova generazione sono efficacissimi, io ne ho uno e so bene quanto siano prodotti validi.

L’unità da interno può essere posizionata a grande distanza, rispetto all’unità da esterno (ovvero quella dove c’è il “bottone” che premeranno il tuo ospiti per annunciarsi). Nel mio caso, distano circa 40 metri. Tuttavia, si può arrivare fino a 300 metri! Nessun cavo e nessun vincolo. L’unità da posizionare fuori funziona addirittura tramite batteria: non serviranno prese di corrente.

Attualmente in gran sconto su Amazon, il kit composto da 3 pezzi lo prendi a 11€ circa appena. Si tratta di un’offerta a tempo limitato però, quindi completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Puoi usarlo per la porta del tuo appartamento, ma anche per il cancello della casa indipendente: dove ti serve, insomma! Nel mio caso – abitando in villa – l’ho posizionato proprio al posto del vecchio citofono rotto. Mi affaccio alla finestra e vedo subito chi c’è.

Elementare l’installazione, basta fissare l’unità da esterno (che funziona tramite batteria e resiste al contatto con l’acqua e la polvere). Quelle da interni è sufficiente collegarle alla corrente elettrica. Quando qualcuno suona alla porta, ricevi subito una notifica in casa e il bello è che puoi personalizzare suonerie e volume, scegliendo fra una marea di melodie differenti.

Non perdere l’ottima occasione Amazon a tempo limitato: completa adesso il tuo ordine per avere questo campanello senza fili, corredato di doppia unità da interni, a pochi spiccioli. Te l’accaparri a 11,99€ appena e godi anche di spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: si tratta di un’offerta a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.