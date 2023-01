Campanello senza fili 400m con 55 suonerie, 9€ se lo prendi AL VOLO

Aggiusta il tuo citofono in una volta sola acquistando questo campanello senza fili di prima qualità. Perfetto per interno ed esterno, lo monti in due secondi e lo sfrutti un po’ come vuoi.

Grazie al ribasso in corso su Amazon non hai un minuto da perdere: collegati immediatamente per acquistarlo con appena 9,34€ grazie allo sconto del 42%. Stai ancora aspettando? Potrebbe andare sold out.

Campanello senza fili eccezionale: perfetto per le tue esigenze

Questo campanello senza fili è da prendere al volo, ma letteralmente. Grazie a tutto quello di cui è dotato è la soluzione ideale sia se vuoi aggiustare il citofono rotto sia per aggiungere uno del tutto nuovo alla seconda entrata o così via.

Si monta nel giro di due secondi visto che non ha bisogno di agganci elettrici. Infatti è composto da due parti:

un ricevitore che installi in casa e ti serve per rispondere;

che installi in casa e ti serve per rispondere; un campanello vero e proprio che metti all’esterno o ovunque tu voglia.

In merito a quest’ultimo ti dico che sì: è completamente impermeabile quindi le intemperie non sono un problema. Acqua, pioggia, grandine, neve e vento non lo scalfiscono affatto.

La portata dici? Ben 457 metri certificati per poterti sbizzarrire in tutti i sensi.

Tra le sue altre caratteristiche trovi 55 melodie tra cui scegliere e 5 volumi differenti per non dover saltare sul posto ogni qual volta qualcuno ti venga a trovare. Plus finale: i LED che te lo fanno individuare anche se c’è poca luce.

Non aspettare un secondo in più e porta a casa il tuo campanello senza fili con soli 9,34€ da Amazon con un click.

