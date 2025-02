Cam SPETTACOLARE da 200 MP, design PREMIUM e POTENZA: -29% per Redmi Note 14 Pro

Vuoi concludere un vero affare in ambito mobile puntando su un device nuovo, scattante, con una fotocamera eccellente e con un design premium? Oggi l’ottimo Redmi Note 14 Pro 5G è in vendita su eBay con uno sconto immediato del 29%, a cui si aggiunge anche la possibilità di acquisto in tre comode rate senza interessi.

Lo smartphone a marchio Redmi, come già sottolineato, si presenta con una estetica tipica di prodotti da 700 euro o più: il telaio, ad esempio, resiste al contatto con polvere e acqua (certificazione IP68) e onta anche un pannello Corning Gorilla Glass Victus 2 che salvaguarda lo schermo dai graffi.

Prendi al volo lo sconto del 29% su eBay per il mid-range Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G monta un eccellente pannello AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici ad altissima risoluzione 1.5K con luminosità massima di 1800 nit e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; aspettati dettagli sempre super definiti, colori brillanti e una eccellente fluidità in ogni momento.

Se il pannello ti lascerà senza fiato, lo stesso si può dire anche per il comparto hardware. Qui, infatti, troviamo un potente processore octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra con di fianco 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; la batteria da 5110 mAh, inoltre, ti accompagna facilmente lungo una giornata piena di utilizzo anche grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 45W.

Lo smartphone a marchio Redmi è anche un camera phone di tutto rispetto con il suo sensore principale da ben 200 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), a cui si affiancano una lente ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP; frontalmente, invece, è presente un sensore da 32 MP per selfie sempre perfetti.

Approfitta immediatamente dello sconto immediato del 29% di eBay e acquista subito il mid-range Android a marchio Redmi.