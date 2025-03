Cam da 200MP con AI e batteria INFINITA: Redmi Note 14 Pro 5G ad APPENA 287€

Lo straordinario smartphone Android di fascia media Redmi Note 14 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo impossibile da lasciarsi scappare. Parliamo di uno smartphone che, senza esagerazione, rivoluziona la fascia media del mercato sotto tutti i punti di vista.

Infatti, Redmi Note 14 Pro 5G si presenta con un eccellente design e un telaio ultra-resistente con certificazione IP68 contro liquidi e polvere, proprio come i top di gamma più blasonati. Frontalmente, inoltre, è pronto a stregarti con uno straordinario display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con luminosità massima di 3000 nit, profondità cromatica a 12 bit e frequenza di aggiornamento a 120 Hz; in parole povere, è un display in grado di riprodurre colori fedeli e brillanti, garantendoti sempre una eccellente leggibilità e una fluidità incredibile in qualsiasi momento.

Redmi Note 14 Pro 5G è in forte sconto su eBay: occasione imperdibile a 287€

Il codice coupon “PIT10PERTE25” rappresenta la migliore occasione per stringere tra le mani uno smartphone potente e sempre scattante: il processore octa-core MediaTek Dimensity 7300-Ultra è affidabile al 100%, sempre reattivo; la mega batteria da 5110 mAh ti sorprende fin da subito con un’autonomia che ti accompagna senza fatica per un giorno pieno di utilizzo – complice anche la tecnologia di ricarica rapida da 45 W.

Il vero asso nella manica dello smartphone Redmi, prezzo a parte, è l’incredibile comparto fotografico. Infatti, il Note 14 Pro 5G è equipaggiato con un eccellente sensore principale da 200 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), una lente ultra-grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP; per tutti sono disponibili numerose funzionalità AI (Intelligenza Artificiale) per migliorare e modificare le foto e i video registrati.

Sarebbe un grave errore lasciarsi scappare la promozione di eBay sull’eccellente mid-range Android a marchio Redmi; aggiungilo subito nel carrello e inserisci il codice coupon “PIT10PERTE25” per acquistarlo ad appena 287€.