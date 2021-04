WINDTRE propone 4 nuove promozioni della gamma Call Your Country Special dedicata ai suoi clienti nati all’Estero.

Nuove Call Your Country Special: i dettagli

Le tariffe etniche di WINDTRE sono valide solo per nuove attivazioni e per i clienti nati in Romania, Egitto, Filippine e India.

Special Romania mette a disposizione 500 minuti verso la Romania, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e 70 Giga di traffico dati a soli 9,99 euro ogni mese .

mette a disposizione verso la Romania, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e di traffico dati a soli . Special Egitto offre un bundle di 40 minuti verso l’Egitto , minuti nazionali illimitati e 70GB di internet sempre a 9,99€ mensili .

offre un bundle di , minuti nazionali illimitati e di internet sempre a . Special Filippine gode di 30 minuti verso le Filippine , minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 70 Giga a soli 9,99 euro mensili .

gode di verso le , minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e a soli . Special India dispone invece di 400 minuti verso l’India, minuti senza limiti nel territorio italiano e 70GB di internet sempre a soli 9,99 euro al mese.

Tutte e 4 le promozioni etniche che abbiamo visto sinora sono attivabili sia richiedendo un nuovo numero che passando da altro operatore. Inoltre, una volta terminati i Giga a disposizione è possibile continuare a navigare a 128 Kb/s sulle principali app di messaggistica instantanea grazie all’opzione Chat Unlimited.

Costi ed altro

Call Your Country Special India ed Egitto hanno il costo di attivazione azzerato fino al 30 Aprile 2021, Le altre due, invece, prevedono un entry fee pari a 4,99€ una tantum.

