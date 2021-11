Call Your Country Single’s Days: PROMO W3 a 8,88€!

WINDTRE per il Single’s Days ha deciso di lanciare una sua versione rivisitata della Call Your Country Special Cina.

Call Your Country Single’s Days: i dettagli

La tariffa dedicata ai nati all’Estero offre 88 Giga di traffico dati in 4G+ e 4G sulla Top Quality Network, minuti illimitati verso tutti fissi e mobili nazionali e 888 minuti di conversazione verso la Cina al prezzo di appena 8,88 euro ogni mese. L’offerta in questione prevede l’addebito mensile su credito residuo. Il quantitativo di traffico utilizzabile in roaming è pari a 4,9 Giga mensili.

Una volta terminati i Giga a disposizione è possibile grazie all’opzione Chat Unlimited, inclusa gratuitamente, continuare a navigare sulle app social più comuni come TikTok, Instagram, Skype, We Chat ed altre.

Come la precedente versione, è compreso anche il servizio Busuu Premium Plus per tre mesi che permette di apprendere meglio la lingua italiana.

La promo etnica per il Single’s Days è attivabile su nuovo numero oppure richiedendo la portabilità da altro gestore. Tale tariffa, inoltre, è compatibile con la convergenza della Super Fibra per avere i Giga Illimitati.

Costi ed altro

L’offerta telefonica in questione non prevede costi di attivazione ed è disponibile nei negozi WINDTRE fino al 21 Novembre 2021. Il corrispettivo iniziale richiesto per la scheda SIM è pari a 10 euro.