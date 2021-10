Call of Duty: Warzone, trailer e data di uscita della Stagione 6

La Stagione 6 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone è alle porte, Activision ne ha pubblicato il trailer ufficiale e ne ha annunciato la data di uscita.

Il lancio della nuova season è atteso il prossimo 7 ottobre, su tutte le piattaforme che ospitano l'ottimo FPS e la modalità battle royale free-to-play. Activision ha pubblicato la roadmap ufficiale, un'immagine che illustra tutti i contenuti aggiuntivi in uscita nei prossimi mesi.

Per Black Ops Cold War è prevista l'uscita di 3 nuove mappe multiplayer: Deprogram e Amerika per lo scenario 6v6 e Gluboko per le modalità 2v2 e 3v3. Per la tanto apprezzata modalità Zombie ci sarà la nuova mappa Forsaken, nuovi equipaggiamenti e una devastante arma melee, una particolare ascia molto efficace contro i non morti.

Infine, dal 19 ottobre partirà l'evento stagionale “The Haunting“, dedicato a Halloween.

Call of Duty: Warzone – tante novità per la BR

Con l'aggiornamento del 7 ottobre arrivano importanti novità anche su Warzone, la tanto apprezzata battle royale free-to-play. La mappa Verdansk subisce alcuni aggiornamenti, una serie di grosse esplosioni cambieranno i connotati alle zone Stadio e Downtown, verrà sbloccato l'accesso a nuovi bunker e punti di interesse ispirati alla seconda guerra mondiale e ritornerà la versione originale del Gulag.

Arrivano i nuovi operatori Mason e Fuze e saranno introdotti 4 nuovi bundle e 5 nuove armi all'arsenale di COD Warzone:

Ironhide .410

Grav

LAPA

Ascia da Battaglia

Falce e Martello

Per conoscere ulteriori dettagli sulle novità in arrivo con la Stagione 6, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale.