Call of Duty: Vanguard, pubblicato il Launch Trailer ufficiale [VIDEO]

Activizion Blizzard ha pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo del noto franchise FPS, in uscita il prossimo 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

La folta presenza di cheater durante la fase open beta aveva dissipato l'hype dei giocatori per Vanguard, ma l'annuncio del nuovo sistema anti-cheat RICOCHET ha riacceso l'entusiasmo per il nuovo COD.

Il breve Launch Trailer mostra tutti i contenuti disponibili al lancio, con un montaggio serrato di cinematiche di gioco sulle note del brano “Talking Me Back” di Jack White. Fin dal day-one, Vanguard offrirà una certa varietà di scenari, con oltre 20 mappe multiplayer, un'interessante campagna single player e una nuova modalità Zombie, anch'essa protagonista di un recente filmato di presentazione.

Non manca molto all'uscita di Call of Duty: Vanguard, il 5 novembre segnerà anche il debutto di RICOCHET, il sofisticato sistema anti-cheat Kernel-level che speriamo possa porre rimedio all'enorme problema di cheating che da anni affigge il franchise di Activision.