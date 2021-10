Call Of Duty Vanguard: la prevendita per PS5 a prezzo ESCLUSIVO

Se tra i titoli imperdibili di quest'anno figura Call Of Duty Vanguard ho un'ottima notizia per te, soprattutto se possiedi una PlayStation 5. Su eBay hai l'occasione di farlo diventare tuo a un prezzo esclusivo ossia soli 64,99€. Il gioco in uscita il 5 novembre 2021 arriva a casa tua non solo in tempi rapidissimi ma senza spendere neanche un euro in più per le spedizioni.

Cosa stai aspettando? Le copie disponibili potrebbero terminare da un momento all'altro.

Call Of Duty Vanguard: la sinossi di questa bomba

Call Of Duty Vanguard è il nuovissimo titolo che appartiene a una delle serie più famose al mondo. In questo caso è disponibile nella sua versione per PlayStation 5 quindi fai ben attenzione perché la puoi utilizzare solo se possiedi la Standard edition di questa console.

Grazie all'avanguardia tecnologica, il gameplay si addobba di migliaia di migliorie. In particolar modo a capo del progetto c'è la premiata Sledgehammer Games che non potrà deluderti in alcun modo. Per rinnovare l'esperienza, inoltre, ti informo che potrai fare affidamento su diverse modalità di gioco, tra queste anche a un crossover con Zombi che praticamente sarà una novità asosluta.

Cosa dovrai fare? Ovviamente la guerra, in particolar modo la seconda guerra mondiale ma la vivrai come mai ti saresti immaginato in vita tua. Vivrai i panni di diversi eroi nazionali che renderanno il gameplay unico nel suo genere.

Acquista subito la tua copia di Call Of Duty Vanguard per PlayStation 5 su eBay a soli 64,99€ Lo ordini e lo ricevi a partire dal 5 novembre 2021 senza alcun costo di spedizione.