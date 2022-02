Call of Duty resta per sempre su PlayStation, la conferma di Microsoft

Microsoft ha confermato che Call of Duty e altri brand popolari di Activision continueranno ad uscire su piattaforme PlayStation anche dopo l'avvenuta acquisizione e soprattutto dopo il cessare di accordi già pre-esistenti tra il publisher e Sony. È la precisazione arrivata in prima serata da Brandford Lee Smith, presidente della compagnia statunitense, con una nota pubblicata sul blog ufficiale.

Call of Duty e altri giochi Activision per sempre su PlayStation e…Nintendo

“Riconosciamo che le autorità di regolamentazione potrebbero avere altre importanti domande mentre esaminano la nostra acquisizione di Activision Blizzard. […] Innanzitutto, alcuni commentatori hanno chiesto se continueremo a rendere disponibili contenuti popolari come Call of Duty di Activision su piattaforme concorrenti come PlayStation di Sony. L'ovvia preoccupazione è che Microsoft possa rendere disponibile questo titolo esclusivamente su console Xbox, minando le opportunità per gli utenti PlayStation. Per essere chiari, Microsoft continuerà a rendere disponibili Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard su PlayStation per tutta la durata di qualsiasi accordo esistente con l'editore. E ci siamo impegnati con Sony a pubblicarli su PlayStation oltre l'accordo esistente e in futuro, in modo che i fan Sony possano divertirsi con i giochi che amano. Siamo anche interessati a compiere passi simili per supportare la piattaforma di successo di Nintendo.”

Una dichiarazione che fa eco a quelle precedenti di Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, e che mira dunque a tranquillizzare non solo i giocatori PlayStation ma forse soprattutto la stessa concorrenza, Sony, e in particolar modo le autorità di regolamentazione che entro giugno 2023 saranno chiamate a valutare e a dare il via libera alla colossale operazione da 68.7 miliardi di dollari.

Quali siano gli altri brand popolari di Activision a cui si riferisce Lee Smith è ancora presto per capirlo, né in che modo Microsoft intendi portare la serie di Call of Duty su PlayStation. È un discorso che varrà per qualsiasi futuro episodio della saga o possiamo aspettarci dei contenuti esclusivi per Xbox?

È una cosa che probabilmente scopriremo solo tra qualche tempo: nel frattempo, la certezza è che i fan di Call of Duty che giocano su PS4 e PS5 possono stare tranquilli. La saga non va da nessuna parte anche dopo l'acquisizione di Microsoft.