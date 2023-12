Call of Duty Modern Warfare III: SUPER sconto del 13% su Amazon

Se sei un appassionato di giochi d’azione e sei in cerca di un’esperienza coinvolgente, non perdere Call of Duty: Modern Warfare III per PS5. Attualmente in super sconto del 13% su Amazon, questo gioco offre non solo adrenalina, ma anche una trama avvincente che ti terrà incollato allo schermo. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 69,99 euro, anziché 79,99 euro.

Call of Duty: Modern Warfare III: le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente

Nel seguito diretto di Call of Duty: Modern Warfare II, il capitano Price e la Task Force 141 affrontano la minaccia definitiva rappresentata da Vladimir Makarov, un criminale di guerra ultranazionalista. La campagna offre una narrazione intensa e una serie di missioni coinvolgenti che ti permettono di fare scelte cruciali durante il combattimento. Adattati o muori: questa è la regola fondamentale nella lotta contro la minaccia globale.

Il gioco include un pacchetto azione esclusivo Call of Duty Endowment, che offre un biglietto da visita, un emblema animato e un adesivo arma, aggiungendo un tocco unico alla tua esperienza di gioco. Inoltre, con il bundle cross-gen, hai accesso alla versione PS5 del gioco, garantendo una grafica e un gameplay straordinariamente avanzati.

Celebra il 20° anniversario di Call of Duty con una vasta raccolta di mappe multigiocatore, comprese le classiche amate dai fan e nuove mappe che promettono di mantenere la tua esperienza sempre fresca e stimolante. Non perdere l’opportunità di chiudere vecchi conti e aprire nuove faide in uno degli sparatutto più iconici di tutti i tempi.

Non perdere altro tempo e approfitta subito di questa offerta del 13% su Amazon, per acquistare al prezzo speciale di soli 69,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.