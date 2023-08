Call of Duty Modern Warfare 3: prenotalo ADESSO con uno sconto

Call of Duty Modern Warfare 3 è sicuramente uno dei giochi più attesi dell’anno e adesso puoi finalmente prenotare la tua copia per riceverla al Day One del 10 novembre 2023 con uno sconto. Come devi fare? Ti basta collegarti su eBay, selezionare la tua console preferita e procedere alla prenotazione. Il prezzo eccezionale è di 69,99 euro invece di 80,99. Ti consigliamo di affrettarti perché le copie disponibili sono davvero poche.

Call of Duty Modern Warfare 3 preorder: la guerra ti chiama

In questo attesissimo seguito di Call of Duty: Modern Warfare II, entrerai nel mondo oscuro e adrenalinico dei combattimenti moderni. Il capitano Price e la Task Force 141 saranno di nuovo chiamati in azione per affrontare una minaccia globale.

Vladimir Makarov, criminale di guerra ultranazionalista, sta estendendo il suo potere e la sua influenza in tutto il mondo, mettendo a dura prova le risorse e il coraggio della Task Force 141. Sarà una lotta senza quartiere, in cui ogni decisione avrà un impatto diretto sulle sorti del conflitto. Preparati a fare scelte difficili, a misurarti con varie situazioni e a utilizzare una vasta gamma di equipaggiamenti durante le missioni.

La Campagna di Call of Duty si evolverà ancora una volta, offrendo missioni cinematiche e coinvolgenti che ti faranno immergere completamente nell’azione. Ma non è tutto: Modern Warfare 3 introduce anche missioni di combattimento aperto, che ti offrono una maggiore libertà di scelta nell’affrontare le sfide. Scegli se agire in modo furtivo, utilizzare tattiche di guerriglia o affrontare apertamente i nemici, adattando la tua strategia al contesto.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di prenotare Call of Duty: Modern Warfare 3 a un prezzo speciale. Questo gioco ti porterà in un mondo di emozioni forti, sfide ad alto tasso di adrenalina e decisioni cruciali.

