Call of Duty Infinite Warfare PS4: sconto FOLLE per la Legacy Edition

Se sei un appassionato di giochi d’azione, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. La Digital Legacy Edition di Call of Duty: Infinite Warfare per PS4 è disponibile oggi con uno sconto incredibile del 61%, un’opportunità da non perdere per tutti gli amanti del genere. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 34,99 euro, anziché 90,00 euro.

Call of Duty Infinite Warfare PS4: questa offerta è a tempo limitato

Questa edizione include non solo il gioco principale, ma anche Call of Duty: Modern Warfare Remastered, una vera e propria gemma per i fan della serie. Rivivi l’emozione dei combattimenti più iconici con una grafica migliorata e un gameplay rinnovato. E non è tutto! Riceverai anche la mappa bonus Terminal e il pacchetto Zombi a Spaceland, che aggiunge ulteriori elementi di gioco per rendere l’esperienza ancora più avvincente.

Infinite Warfare ti offre tre modalità di gioco, ognuna più coinvolgente dell’altra. Immergiti nella Campagna e vesti i panni del coraggioso capitano Reyes, pronto a guidare le forze umane contro un nemico implacabile nello spazio siderale. Combatti per la sopravvivenza in un ambiente ostile e mozzafiato, affrontando sfide epiche e decisioni cruciali che influenzeranno il destino dell’umanità.

Ma l’avventura non finisce qui. Entra nel mondo frenetico del multigiocatore e metti alla prova le tue abilità contro giocatori provenienti da tutto il mondo. Con mappe dinamiche e una vasta gamma di armi e equipaggiamenti, ogni partita è un’esperienza unica e adrenalinica.

Infine, lasciati coinvolgere dalla modalità Zombi, dove dovrai affrontare orde di non morti in ambienti claustrofobici e ricchi di dettagli. Con una trama avvincente e una modalità cooperativa entusiasmante, Zombi a Spaceland ti terrà incollato allo schermo per ore di puro divertimento.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione. Acquista subito la Digital Legacy Edition di Call of Duty: Infinite Warfare per PS4 e preparati a vivere un’esperienza di gioco indimenticabile. Non perdere ulteriore tempo e fallo tuo al prezzo stracciato di soli 34,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.