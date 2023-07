Caldo TORRIDO: 5 gadget economici TOP per sollievo immediato (da 10€ a 21€)

Un caldo pazzesco, insopportabile soprattutto per chi è costretto a uscire di casa. Anche chi era pronto a godersi le tanto attese vacanze sta facendo i conti con temperature inaspettate. Con questi 5 gadget economici, trovare un po’ di refrigerio immediato – anche in assenza di climatizzatori – sarà più semplice. Dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti adesso.

Un ventilatore, ma anche un nebulizzatore. Aggiungi acqua molto fredda (o qualche cubetto di ghiaccio) e nebulizza mentre il ventilatore è acceso: sarà meraviglioso. Prendilo a 10,90€ appena.

Questo ventilatore portatile multiuso è pronto a salvarti in ogni contesto. Funziona tramite batteria integrata ricaricabile e puoi lasciarlo al collo mentre sei in giro, tenerlo in mano oppure appoggiato su un piano. Funziona persino come supporto per smartphone! Prendilo a 11,99€ soltanto.

Si, tecnicamente il ghiaccio gel riutilizzabile serve in caso di urti, traumi o ematomi. Tuttavia, a mali estremi estremi rimedi! Lo metti in freezer per qualche ora e poi benefici del suo poter di rinfrescare per parecchio tempo! La cosa bella sai qual è? D’inverno lo inserisci nel microonde per ottenere l’effetto contrario: calore. Super versatile! Prendi il pacco da 3 pezzi a 14,90€ appena.

Questo ventilatore è pensato per chi è costretto a stare alla scrivania per parecchie ore al giorno. Lo appoggi accanto a te, senza il vincolo dei cavi perché funziona con batteria ricaricabile, e il gioco è fatto. Bello, comodo e utilissimo. Prendilo a 17€ appena in promozione.

Sudi moltissimo anche di notte? Allora questo cuscino gel rinfrescante (naturalmente riutilizzabile) è quello che ti serve. Lascialo qualche ora in frigo o freezer e poi inseriscilo nella federa, proprio sopra il tuo guanciale, a contatto con la testa. Provalo una notte e non potrai farne più a meno! Portalo a casa a 21,99€ soltanto.

Con questi gadget sarà più semplice combattere il caldo estivo torrido di questi giorni. Costano tutti pochissimo su Amazon e le spedizioni sono anche rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.