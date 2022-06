Caldo torrido: 5 gadget a meno di 15€ INDISPENSABILI fuori casa

Con questo caldo impressionante, è necessario stare molto attenti a non correre rischi. Soprattutto, se sei fuori casa nelle ore più calde della giornata, è bene prendere qualche precauzione e dotarsi dei giusti gadget. Ne ho scovati 5, a mio avviso essenziali, tutti a meno di 15€ su Amazon. Utili e sfiziosi, dai un’occhiata e scegli i tuoi preferiti.

Combatti il caldo con questi 5 gadget economici

Una selezione super rapida di prodotti che ti permetteranno di tenere a bada le altissime temperature di questi giorni. Ne ho scelti di essenziali per quando sei fuori casa.

Il primo prodotto, immancabile, è questo ventilatore super portatile, dotato di batteria integrata ricaricabile. Super compatto e portatile, è anche un powerbank di emergenza. Lo porti a casa a 11,99€ appena (spunta il coupon in pagina) e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il secondo prodotto è la bottiglia termica, perfetta per conservare le tue bevande preferite al fresco per ore ed ore. L’idratazione è importante e in questo modo potrai averla sempre a disposizione, direttamente nella borsa o nello zaino. L’edizione da 750 millimetri la porti a casa a 13,99€ ed è disponibile in 4 colori diversi.

Il terzo gadget è legato all’idratazione ed è quello che serve per avere una ricarica di energia all’occorrenza. Si tratta delle celeberrime bustine di potassio e magnesio di Equilibra. La confezione da 20 bustine, al gusto di arancia, la prendi a 6,49€ appena.

Il quarto prodotto è esattamente quello che serve in caso di emergenza. Si tratta di un prodotto che non ha bisogno di presentazioni e viene utilizzato per rinfrescare ormai da millenni. Si tratta di una coppia ventagli bellissimi esteticamente, che da Amazon porti a casa a 8,89€ appena (2 pezzi).

Per finire, nel caso tu decida di portare in giro con te dei cibi rinfrescanti – come frutta o insalate – una mini borsa frigo di design è quello che ti ci vuole. Dimentica quei borsoni brutti estaticamente, questo modello è decisamente accattivante sotto il profilo estetico: imperdibile a questo prezzo. Completa subito l’ordine per averla a 10,99€.

Hai scelto il tuo gadget preferito per combattere il caldo? Sono uno più utile e interessante dell’altro e da Amazon de li accaparri a meno di 15€. Assolutamente imperdibili. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

