Calcio in streaming: duro colpo alla pirateria

La piaga della pirateria online si sta diffondendo a macchia d’olio e, nonostante i precedenti casi in cui chi ne ha fatto uso ora sta pagando caro la scelta, molti utenti sembrano ancora determinati a farne uso. Un problema che sta affliggendo un po’ tutto il mondo, soprattutto quello del calcio in streaming.

Definito anche IPTV, questo sistema di streaming online permette, tramite un abbonamento ridicolo a pochi soldi, di aver accesso a un importante catalogo contenuti importanti, solitamente a pagamento. Spesso, in un’unica soluzione da 10 euro circa, l’utente può fruire di Netflix, DAZN, Sky, Infinity Plus, Disney+ e molto altro.

In Italia la lotta allo streaming illegale e alla pirateria online ha portato alla chiusura di diverse reti. La Guardia di Finanza ha individuato tantissimi utenti che, facendo da tramite, vendevano gli abbonamenti illegali a chi fosse interessato, con tanto di “scatole magiche” da collegare al proprio televisore già pronte all’utilizzo.

Calcio in streaming: la pirateria ha i giorni contati

In questi giorni anche in Spagna c’è stata una maxi operazione gestita dalla Polizia. L’indagine ha portato all’individuazione di ben 166 bar in tutto il Paese che gestivano una rete di calcio streaming illegale. Questi si trovano in città importanti come Barcellona, Cordova, Madrid e Murcia.

Il risultato della Polizia Spagnola è anche frutto dell’insistenza della Liga nella lotta alla pirateria online che distribuisce illegalmente contenuti in streaming del campionato. Addirittura, è stata anche scoperta a utilizzare strumenti invasivi per combattere l’hacking che gli sono costati una multa pari a 250.000 euro.

Nondimeno, il calcio streaming pirata questa volta ha subito un duro colpo che lo sta indebolendo sempre di più. In un comunicato ufficiale, la Polizia Spagnola ha spiegato l’esito delle indagini e cosa sta comportando il risultato ottenuto nella lotta alla pirateria streaming:

Grazie all’operazione sono state smantellate tutte le infrastrutture che consentivano la fruizione illegale di contenuti multimediali a pagamento, con l’identificazione dei responsabili e la cessazione del servizio illegale da loro erogato.

Con questo hanno ottenuto un vantaggio economico fraudolento in quanto offrivano la possibilità di seguire eventi sportivi, trasmessi solo attraverso canali criptati, che li rendevano possessori di un servizio aggiuntivo che altri esercizi non offrivano.

Meglio la strada della legalità

Il nostro consiglio è sempre quello di accedere ai contenuti di calcio o sport streaming in maniera legale e ufficiale. IPTV e altri mezzi di pirateria non solo sono illegali e mettono in pericolo gli utenti da azioni ufficiali e da indagini giudiziarie, con relative conseguenze sia economiche che in alcuni casi anche penali, ma possono nascondere anche truffe spietate.

Infatti, non è la prima volta che diversi utenti, pensando di fare un affare, hanno acquistato pacchetti IPTV a prezzi stracciati per poi scoprire che, dopo il pagamento, nessun contenuto promesso era accessibile.

Se volete godervi calcio e sport in streaming con una qualità eccelsa meglio approfittare delle offerte di DAZN. Abbonarsi a questo servizio permette di accedere a tantissimi contenuti live streaming e on demand in tutta legalità e sicurezza.

