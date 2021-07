Siamo grandissimi amanti del caffè e ci piacerebbe poterne gustare uno in qualsiasi situazione. Anche dove, in teoria, non ce ne sarebbe possibilità. La soluzione l'ho scovata su Amazon e costa appena 15€: torna disponibile la macchina portatile.

Dopo un rapidissimo esaurimento delle prime scorte, puoi nuovamente accaparrartela a prezzo bassissimo e con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Completa l'ordine rapidamente però, pochi pezzi a disposizione.

Caffè espresso ovunque: bastano 15€ su Amazon

Un prodotto tanto semplice, quanto geniale. Non serve corrente per usarlo, basta un po' di acqua calda (che puoi preparare in anticipo e conservare a lungo in un thermos) e naturalmente del caffè in polvere. Con questi due ingredienti sei pronto: mancherà solo lo zucchero, se ne desideri.

Puoi farti un caffè durante un picnic, in campeggio, mentre sei a pesca, durante un'escursione. Insomma, hai a disposizione una marea di scenari in cui potresti desiderare un pausa e – tecnicamente – mancherebbero i mezzi per accompagnarla al meglio. Con questa genialata non avrai problemi.

Realizzata con le parti più importanti in acciaio inox, è totalmente lavabile, così da essere sempre pulita e pronta all'uso. Ti ricordo inoltre che non serve assolutamente elettricità per usarla: proprio questo è il segreto che ti permetterà di sfruttarla ovunque.

Questa macchina del caffè portatile è un vero e proprio gioiellino, uno sfizio che puoi toglierti a bassissimo costo da Amazon: portala adesso a casa a 15€ circa con spedizioni rapide e gratis, direttamente dai magazzini Prime. Sii rapido però: la prima volta è rapidamente andata sold out.

