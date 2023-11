Caffè dove vuoi con questa macchinetta portatile in OFFERTA Amazon (-30%)

Voglia di un bel caffè caldo anche quando sei in giro? Non devi per forza andare al bar grazie a questa geniale e pratica macchinetta portatile: somiglia ad un thermos e puoi acquistarla a soli 105 euro su Amazon invece dei 149 di listino grazie allo sconto Amazon. E ti spieghiamo subito come funziona.

Macchina caffè portatile in offerta: come funziona

La macchinetta CERA+ utilizza la tecnologia di riscaldamento in ceramica per preparare il tuo caffè espresso a una temperatura ideale (80℃/176℉) in soli 3-4 minuti. Con una pressione di 20 bar, garantisce un’estrazione perfetta della capsula NS o del caffè macinato, regalandoti un espresso dal sapore ricco e dall’aroma avvolgente.

Con il programma di estrazione automatica, potrai goderti il tuo caffè senza dover tenere l’unità durante l’estrazione. Un tocco di praticità per rendere il tuo momento caffè ancora più piacevole.

La macchinetta è dotata di una batteria ricaricabile da 7500 mAh, permettendoti di riscaldare ed estrarre 3-4 tazze o 2 tazze con una singola carica. Puoi estrarre oltre 100 tazze di caffè con acqua calda e il caricamento completo richiede solo 3-3,5 ore.

Come funziona? Basta aggiungere l’acqua e premere il pulsante per estrarre direttamente l’espresso. Il display LED intelligente mostra il livello della batteria e la temperatura dell’acqua riscaldata.

La macchinetta offre funzioni di protezione, come la sicurezza contro l’ebollizione a secco e un design termoisolante per evitare danni causati dal calore.

Non perdere tempo, approfitta dell’offerta limitata su Amazon e porta la macchinetta per caffè espresso portatile CERA+ a casa tua per soli 105 euro. Goditi il tuo caffè ovunque tu vada.

