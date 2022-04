Cacciavite 51 in 1 a 12€ su Amazon: un affare PAZZESCO

Questo cacciavite 51 in 1 in kit è del brand Amazon Basics, una garanzia. Un prodotto pensato per tutti i tuoi lavori di precisione, con una marea di inserti a disposizione, così da avere sempre quello giusto all’occorrenza.

Adesso puoi portarlo a casa a 12€ circa appena, completo di custodia. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cacciavite 51 in 1: ottimo prezzo su Amazon

Un prodotto super versatile e utile in una marea di occasioni. Il manico con impugnatura ergonomica ti permette di montare direttamente la punta che ti serve oppure di usare la prolunga per quei lavori di precisione che lo richiedono.

Ogni inserto è realizzato in acciaio vanadio: super robusto e resistente, non dovrai preoccuparti perché non si rovinerà. Un kit pensato per durare e non per distruggersi alla prima occasione. In dotazione, ricevi:

1x impugnatura di cacciavite di precisione, 1x barra di estensione da 115 mm, 1x mini magnetico/diamagnetico, 48x punte in acciaio al cromo vanadio da 5/32″ (3,97 mm) x 28 mm: 5x a croce (PH000, PH00, PH0, PH1, PH2), 5x a taglio (1,5, 2,0, 3,0, 3,5, 4,0mm), 3x Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ2), 8x esagonali (0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 mm), 7x esagonali (1/16” (1,59 mm), 5/64” (1,98 mm), 3/32” (2,38 mm), 7/64” (2,78 mm), 1/8” (3,18 mm), 9/64” (3,57 mm), 5/32” (3,97 mm)), 7x Torx (T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8), 4x Torx a prova di manomissione (TT9, TT10, TT15, TT20), 2x quadrate (S1, S2), 2x triangolari (TA18, TA27), 3x pentalobo (0,8, 1,2, 2,0), 1x a forma di Y (Y000), 1x a forchetta (SP6).

Grazie alla pratica custodia in dotazione, puoi riporre manico, prolunga e inserti: in questo modo, non rischierai di perdere alcun accessorio, che resterà sempre disponibile quando necessario.

Non perdere l’occasione di aggiungere al tuo corredo per il fai da te questo eccezionale cacciavite 51 in 1 in kit. Completa l’ordine al volo da Amazon e accaparratelo a 12€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.