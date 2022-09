Bye Bye peli senza estetista: appena 19€ per questo epilatore TOP

Addio peli superflui grazie al Epilatore elettrico Easy touch di Rowenta, portalo sempre con te anche in vacanza.

Non aspettare ulteriormente e acquistalo a meno di 20€ su Amazon, grazie all’offerta in corso lo pagherai solamente 19,99€ con un risparmio del 31% rispetto il suo prezzo totale.

Se hai un abbonamento Amazon Prime sarai in grado di riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia.

Epilatore elettrico Easy touch di Rowenta e sei sempre al top

Piccolo come il palmo di una mano e dalla colorazione rosa, l’Epilatore elettrico Easy touch di Rowenta ti garantisce fino a 4 settimane di pelle liscia senza preoccuparti di avere quei fastidiosissimi peli a imbarazzarti. Sarà in grado di rimuovere anche i peli più corti senza romperli, in modo da rallentarne così la ricrescita.

Questo Epilatore elettrico di Rowenta ha ben due velocità da selezionare in base alla zona desiderata: bassa per le zone più sensibili, alta per una epilazione rapida sulle zone meno delicate.

È dotato per di più di un sistema massaggiante che riduce la sensibilità della pelle in modo da assicurare una epilazione delicata e con meno dolore. La testa rotante è dotata sia di sfere massaggianti che di 24 pinzette. Grazie alle sue dimensioni ridotte potrai anche metterlo in valigia per portarlo sempre con te ed essere sempre al top per qualsiasi occasione.

Non lasciarti scappare questa offerta e acquista il tuo Epilatore elettrico Easy touch di Rowenta all’incredibile prezzo di 19,99€ con l’offerta in corso su Amazon. Con Prime potrai inoltre scegliere una spedizione gratuita e veloce su tutto il territorio italiano, attivalo prima di concludere l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.