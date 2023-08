Buono vacanza 3 notti per 2 persone in hotel a soli 8,99 euro (-82%)

Con la tua dolce metà stai pianificando un weekend romantico nel mese di settembre o più in là? Ti segnaliamo allora che su ePrice il buono daydreams, che copre il pernottamento di 2 persone per 3 notti in hotel in camera doppia, è in super offerta a soli 8,99 euro anziché 49,99 euro. Puoi scegliere tra oltre 2.000 hotel partner.

Buono daydreams per 3 notti in hotel in camera doppia in sconto dell’82%

Una volta acquistato il buono su ePrice al prezzo stracciato di 8,99 euro, vai sul sito daydreams.it e crea un nuovo account se ancora non ne hai uno. Vai poi nella tua area personale, quindi accedi alla sezione “Hotel non utilizzati, da rinnovare o regalati” e aggiungi il tuo buono. Procedi infine con la prenotazione del tuo hotel tra le oltre 2.000 strutture a disposizione.

Le uniche due condizioni da rispettare per sfruttare il buono sono: utilizzarlo entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e consumare la colazione e la cena nell’hotel selezionato. Trovi i prezzi sia della colazione che della cena nella scheda di ciascun albergo sul sito daydreams.it.

Scegli di trascorrere un fine settimana sulla costiera sorrentina, sogna ad occhi aperti alle Cinque Terre, regalati un weekend da fiaba a Verona: grazie al buono daydreams scontatissimo, potrai alloggiare in hotel per 3 notti in compagnia della persona che ami a soli 8,99 euro.

Approfitta ora della super promo di ePrice, così da risparmiare oltre 40 euro sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte.

