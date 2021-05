Vodafone rende disponibile la promozione che offre un buono spesa da 100€ per chi decide di attivare un'offerta in Fibra FTTH a partire da 27,90 euro mensili.

Buono Spesa da 100€: il ritorno

Il voucher spesa da 100 euro è ottenibile attivando una delle tre offerte compatibili che partono da meno di 28 euro al mese. I supermercati che aderiscono a tale iniziativa sono i seguenti: Alì Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam e Super W.

Le tre offerte di Vodafone per attivare internet a casa sono attivabili online entro il 23 Maggio 2021. Come abbiamo detto le tre proposte per attivare internet a casa hanno un prezzo di partenza pari a 27,90 euro al mese. Vediamole insieme:

Internet Unlimited: offre la connessione illimitata fino ad 1 Gigabit con il nuovo modem Vodafone Station Wi-Fi 6 . La promo entry level è disponibile a 27,90 euro ogni mese .

offre la connessione illimitata fino ad con il nuovo modem Vodafone Station . La promo entry level è disponibile a . Internet Unlimited + Chiamate : è un pacchetto che oltre ad includere internet illimitato con modem incluso, offre anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili italiani ed una SIM Dati da 150 Giga . Il secondo piano è attivabile online a 29,90€ mensili .

: è un pacchetto che oltre ad includere internet illimitato con modem incluso, offre anche verso tutti i numeri fissi e mobili italiani ed una da . Il secondo piano è attivabile online a . Giga Family Infinito Edition: la terza ed ultima proposta è anche quella più completa. Questa, infatti, offre internet senza limiti, chiamate illimitate dal fisso ed una SIM Mobile con Giga, Minuti ed SMS illimitati. Il tutto a soli 39,90€ al mese.

Tutte e tre le promozioni godono di spedizione gratuita sia del Modem che delle eventuali SIM incluse nel pacchetto scelto. Inoltre, non prevedono alcun vincolo di permanenza contrattuale.

Costi ed altro

Internet Unlimited e l'offerta gemella con le chiamate dal fisso hanno un contributo di attivazione completamente gratuito. mentre, la Giga Family Infinito Edition ha un entry fee pari a 6,99 euro una tantum.

