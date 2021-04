Vodafone offre la possibilità di ricevere un buono spesa da 100€ per chi attiva un’offerta per internet a casa in Fibra FTTH. Quest’iniziativa è valida ancora per poche ore!

Vodafone: Buono Spesa da 100€

Per ottenere il coupon di 100€ da spendere nelle catene di supermercati aderenti basterà attivare una delle tre tariffe disponibili nel sito dell’operatore rosso in tecnologia Fiber To The Home. I punti vendita dove è possibile usufruire del buono sono quelli a marchio Alì Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark, Pam e Super W.

Internet Unlimited, è la prima promozione e gode di internet illimitato fino ad 1 Gigabit, chiamate illimitate dal fisso verso numeri fissi e mobili e la nuova Vodafone Station con Wi-Fi 6. Questo piano è disponibile a soli 29,90€ ogni mese.

Se però desiderate avere anche una SIM internet da usare in mobilità è disponibile anche l’offerta Unlimited con una SIM Dati da 150GB al mese e sempre internet illimitato a casa. La combo è attivabile a soli 33,90 euro mensili.

La Giga Family Infinito Edition è la terza ed ultima opzione disponibile e prevede oltre all’attivazione della Fibra a casa anche una SIM con tutto illimitato. L’offerta in questione ha un contributo iniziale pari a 6,99€ una tantum. Per quanto concerne il canone mensile, la tariffa è acquistabile a 39,90 euro al mese.

Tutte le tariffe per attivare una connessione internet a casa offrono la spedizione gratuita del modem e dell’eventuale SIM ed inoltre non prevedono vincoli contrattuali. Insomma, potrete disdire senza corrispondere penali salate!

Costi ed altro

Internet Unlimited e la variante con la SIM dati da 150GB non hanno alcun costo di attivazione.

Vodafone

Tariffe