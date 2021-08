Per tutti gli iscritti al programma di fedeltà TIM Party c'è una gradita sorpresa! Un buono carburante!

TIM Party: Buono carburante da 5€, facciamo chiarezza

Tale iniziativa che permette di ottenere un coupon del valore di 5 euro sarà valida fino al 30 Settembre 2021 per tutti gli iscritti all'omonimo programma.Per richiedere il buono carburante Q8 è necessario accedere all'app MyTIM nell'apposita sezione dedicata a TIM Party.

Tale voucher una volta riscattato dall'applicazione è valido per 2 settimane ed è possibile usufruibile solo con una spesa nei distributori Q8 pari o superiore a 30 euro. Dunque, grazie a questa iniziativa dell'operatore TIM sarà possibile fare rifornimento con uno sconto sul totale della spesa.

Dopo la richiesta dalla sezione apposita, sarà necessario scaricare l’App ClubQ8 e selezionare il banner di riferimento alla promozione. Una volta terminata questa procedura, non dovrete far altro che fare rifornimento con il vostro prezioso voucher da 5 euro!

Costi ed altro

L'iscrizione al programma TIM Party è disponibile per tutti i clienti del medesimo operatore e non prevede costi d'ingresso. Il buono carburante può essere utilizzato su una qualsiasi stazione di servizio a marchio Q8 e Q8easy solo una volta. Tale coupon non è in alcun modo cumulabile.

Inoltre, come abbiamo detto prima, è possibile aderire a tale promozione fino a fine Settembre 2021.

