Buon compleanno, MacBook Air: quindici anni di successi!

Buon compleanno, MacBook Air. Il laptop più incredibile al mondo compie adesso 15 anni. Per chi non lo sapesse, fin da subito si è guadagnato il titolo di “notebook più sottile al mondo” e oggi il modello del 2022 con processore Apple Silicon M2 continua a meritarsi questo appellativo.

Il MacBook Air compie 15 anni: storia di un successo senza tempo

Per chi non lo sapesse, ieri è stato il 15° anniversario del debutto del famigerato MacBook Air; era il 2008 quando Steve Jobs tirò fuori il computer da una busta da corrispondenza al Macworld Expo che si teneva a San Francisco. Le sue dimensioni contenute, come detto, hanno consentito al gadget di meritarsi il titolo designato di “laptop più sottile del mercato”. Jobs lo presentava come un vero gioiello, una chicca che avrebbe stravolto il settore… e così è stato:

“Abbiamo realizzato il notebook più sottile del mondo, senza sacrificare una tastiera di dimensioni standard o un display da 13 pollici di dimensioni standard.”Quando vedi per la prima volta MacBook Air, è difficile credere che sia un notebook ad alte prestazioni con tastiera e display di dimensioni standard. Ma lo è.”

Il primo MacBook Air aveva uno schermo da 13 pollici, aveva una serie di porte interessanti sul frame laterale (pensiamo alla USB 2.0, al jack per le cuffie, alla porta Micro-DVI per i monitor esterni e non solo). È stato il primo portatile con il trackpad multi-touch, ma non presentava lo slot per CD e DVD ma aveva un’opzione che consentiva di aggiornare l’SSD. Il prezzo base era di 1799 dollari negli USA per la versione con Intel Core 2 Duo, 2 GB di RAM e disco da 80 GB.

Da quando Apple ha presentato il processore Apple Silicon, questa categoria di portatili non dispone più della ventola; a partire dal 2020, gli Air sono infatti “fanless”, super sottili e ancora più silenziosi.

Se siete interessati all’ultima iterazione di PC fanless della mela, sappiate che il MacBook Air (2022) si trova oggi in super sconto a soli 1312,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

