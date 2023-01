Buon compleanno iPhone: 16 anni fa Steve Jobs presentò il primo modello

Buon compleanno, iPhone: il primo modello è stato presentato sedici anni fa (precisamente il 9 gennaio del 2007) da Steve Jobs in persona.

All’epoca, il CEO e co-founder di Apple salì sul palco del Macworld Expo di San Francisco in California e presentò l’innovativo smartphone al mondo. Durante lo show, Steve pronunciò delle parole che oggi sono diventate storiche e leggendarie e che hanno segnato “l’inizio di tutto”. Ci riferiamo a “One More Thing” e a “Oggi Apple reinventerà il telefono”. A distanza di sedici anni possiamo confermarlo.

Il primo iPhone presentava caratteristiche e un design futuristico, con un meraviglioso pannerò multitouch capacitivo che si usava senza tastiera e senza pennino. Il merito del successo è da attribuire anche al software dell’epoca (iPhoneOS) che ha rivoluzionato il settore in un mondo dominato da BlackBerry e Nokia con Symbian.

Jobs descrisse l’iPhone come un iPod con aggiunte touch e con le funzionalità di Internet e con la possibilità di ricevere ed effettuare telefonate. Il gadget presentava uno schermo LCD da 3,5 pollici, un frame in alluminio e plastica e una singola lente da 2 Mpx che non permetteva di girare video.

Nel 2010 abbiamo avuto iPhone 4 con un design nuovo ma dalle dimensioni simili. Trovavamo un pannello Retina, il processore A4, una fotocamera da 5 Mega con flash LED e non solo. Con iPhone 5 Apple aumentò le dimensioni a 5 pollici e questo portò con sé una serie di critiche che, per fortuna, sono durate quanto il lumino di una candela.

Arriviamo ad oggi: la line-up della mela è più variegata che mai, con tanti modelli disponibili per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ovvio che i migliori sono i device premium della serie Pro, ma anche iPhone 14 base con schermo da 6,1″, in sconto magari a 899,99€ su Amazon, può essere una soluzione perfetta per tutte le esigenze.

