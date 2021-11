Buon compleanno Alexa: l'assistente vocale di Amazon compie 3 anni

È l'ora dei festeggiamenti per Alexa: nella giornata di oggi, sabato 6 novembre, l'assistente vocale di Amazon compie 3 anni in Italia e ben 7 anni negli Stati Uniti. Un “supporto” fin da subito apprezzato dagli utenti nostrani, in virtù del più rapido ed efficiente svolgimento delle loro attività quotidiane.

Alexa festeggia i suoi primi 3 anni in Italia

Di seguito condividiamo le parole di Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa:

Nei primi 3 anni dall’arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l’80% anno su anno; e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa. Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell’ultimo anno, gli utenti le hanno detto “ti voglio bene”.

I dati parlano chiaro: oltre 280 milioni le ore di streaming musicale fruite nel corso dell'ultimo anno. Tra i brani più richiesti troviamo Malibù di Sangiovanni, Baby Shark e Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino.

Alexa è stata protagonista anche nelle cucine italiane, stuzzicando l'appetito attraverso la Skill di GialloZafferano: oltre 5 milioni le ricette consultate, in special modo quelle riguardanti la preparazione degli spaghetti alla carbonara, il tiramisù ed i pancake allo sciroppo d’acero.

Sono oltre 140.000 in tutto il mondo i dispositivi per la smart home compatibili con Alexa (tra cui luci, prese, citofoni ed internet box) e più di 200 milioni quelli già connessi all’assistente vocale di Amazon.

Alexa è sempre pronta per rispondere ad ogni domanda, tra le più gettonate in assoluto negli ultimi 12 mesi abbiamo:

Cosa c’è stasera in tv?

Quanti giorni mancano a Natale?

Che Santo è oggi?

Solitamente è il festeggiato o la festeggiata a ricevere i regali, ma in questo caso i ruoli si invertono: gli utenti di Alexa che il 6 novembre le augureranno buon compleanno, tramite i dispositivi compatibili e l’app, riceveranno un periodo d’uso gratuito di 4 mesi per Amazon Music Unlimited iscrivendosi al servizio o un pacchetto premium di canzoni da utilizzare con la Skill Scopri la Canzone.