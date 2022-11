Bundle PS5 disponibile su Amazon: prenotalo ADESSO e sarà tuo

Non perderemo molto tempo per dirti che PS5 è tornata disponibile su Amazon con il bundle che include una copia di God of War Ragnarok, in uscita il prossimo 9 novembre.

Aggiornamento ore 13:04 – Come prevedibile, la console è andata esaurita in pochi istanti. Ti consigliamo comunque di tenere d’occhio la pagina ufficiale perché nuove scorte potrebbero tornare in giornata. Ricorda che devi possedere un abbonamento Amazon Prime per avere l’accesso prioritario. In alternativa, puoi consultare le PS5 vendute su eBay, anche se a prezzi più alti.

Proprio così: hai l’opportunità incredibile di prenotare il pacchetto al suo prezzo di listino, 619,99 euro, con spedizione Prime hai inclusa. Ricorda in tal proposito che gli abbonati Amazon Prime hanno sempre accesso prioritario a PlayStation 5, almeno fino al 30 novembre 2022.

PS5 disponibile su Amazon: prenota il bundle con God of War Ragnarok

Il bundle in questione include una PlayStation 5 Standard con lettore disco, un controller DualSense, un cavo HDMI 2.1 e un cavo di alimentazione. A tutto questo si aggiunge una copia digitale dell’attesissimo God of War Ragnarok: troverai un codice promozionale da riscattare su PlayStation Store.

È una grandissima occasione per portarti a casa la sempre introvabile PS5 insieme ad uno dei giochi più attesi dell’anno, già premiato dalla stampa con altisonanti recensioni.

Tutto quello che devi fare è cliccare sul pulsante “Preordina subito” senza perdere altro tempo. Il bundle uscirà in concomitanza con il gioco, il 9 novembre 2022. Sei ancora qui?

