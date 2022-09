Bundle PS5 disponibile su Amazon con invito: scende il prezzo

Su Amazon è ancora attiva la possibilità di richiedere un invito per acquistare il bundle di PS5 contenente una copia di Horizon Forbidden West. La sorpresa è che il prezzo è sceso ancora: per assicurarsi l’offerta bastano infatti 520,07 euro, contro i 549,99 previsti dal nuovo listino per la console “liscia”.

Per ricevere l’invito da Amazon bisogna essere parecchio fortunati, ma è una chance da non sprecare: non costa nulla, basta cliccare su “Richiedi invito” e poi sperare che la propria casella e-mail riceva presto il messaggio che include il link per acquistare la PS5.

Bundle PS5 su Amazon in offerta: richiedi l’invito per sperare

La ricezione dell’invito, nel caso tu abbia davvero questa fortuna, non ti obbliga ovviamente all’acquisto della console. Sei libero di scegliere di non proseguire oppure concludere l’operazione, con anche la possibilità di pagare il tutto a rate tramite Cofidis a tasso zero: un’offerta valida dal 5 al 19 settembre.

Il bundle oggetto di questa possibilità è lo stesso che abbiamo conosciuto in questi giorni: include una PS5 standard con lettore disco, una copia di Horizon Forbidden West, uno dei migliori giochi del 2022, un cavo HDMI e naturalmente il cavo di alimentazione.

Ora hai la possibilità di tentare l’acquisto a soli 520,07 euro per un’offerta a dir poco sorprendente dato che PS5 rimane una console impossibile da trovare. Dunque, richiedi il tuo invito e tenta la fortuna. Magari è la volta buona.

