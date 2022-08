Bundle PS5 disponibile su Amazon con invito: come richiederlo

Se sei ancora alla ricerca di una PS5, arriva una grandissima e interessante novità su Amazon. Il popolare e-commerce permette infatti di richiedere un invito per essere messi in lista di attesa non appena ci sarà una disponibilità del bundle che include Horizon Forbidden West.

Al prezzo di 559,99€, con spedizione gratuita tramite Prime, puoi cliccare su “Richiedi Invito”. Amazon verificherà il tuo account e, non appena ci saranno le prime disponibilità, riceverai direttamente all’indirizzo email collegato al tuo profilo il link per acquistare il tuo bundle.

Amazon combatte i bagarini: come funziona l’acquisto su invito della PS5

Amazon porta finalmente anche in Italia il metodo che le sta permettendo di combattere il triste fenomeno del bagarinaggio. In questo modo, le PS5 disponibili vengono rese acquistabili soltanto a chi possiede un account con uno storico verificato, affidabile e che non desti sospetti.

In quanto tempo riceverai il link per acquistare il tuo bundle PS5? Difficile a dirsi al momento, possono passare poche ore così come alcuni giorni. Tutto dipende dalla disponibilità dei magazzini Amazon: anche se il sistema assicura che riceverai un invito entro 72 ore dalla richiesta, è logico pensare che potrebbe volerci anche qualcosina di più.

Il bundle in questione contiene una PlayStation 5 con DualSense, cavi HDMI e di alimentazione e una copia di Horizon Forbidden West, il sequel di Zero Dawn disponibile dallo scorso febbraio. Uno dei modi migliori per entrare nella next-gen targata Sony.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.