Bundle PS5 disponibile su Amazon: gli inviti partono OGGI, richiedi il tuo

Forse è arrivato il momento buono per provare ad acquistare una PS5. Amazon ha iniziato oggi la distribuzione degli inviti per portarsi a casa il bundle contenente una copia di Horizon Forbidden West. Il prezzo è di 559,80 euro: solo 10 euro in più rispetto il nuovo prezzo ufficiale dopo l’aumento annunciato nei giorni scorsi.

Tutto quello che devi fare è cliccare sul pulsante “Richiedi Invito” come quello mostrato qui sopra. A quel punto, inizierà la speranzosa attesa di ricevere l’invito contenente il link per acquistare la console, che in caso troverai direttamente nella casella email collegata al tuo account.

Amazon ha attivato il sistema ad invito qualche giorno fa, allo scopo di limitare il fenomeno del bagarinaggio che dal lancio attanaglia la disponibilità della console e la possibilità di acquisto a prezzi legittimi per gli utenti.

Se riuscirai ad acquistare il tuo bundle troverai al suo interno una fiammante PlayStation 5 nella versione con lettore disco ottico blu-ray e una copia dello splendido Horizon Forbidden West, uno dei migliori giochi usciti nel 2022. Presenti ovviamente anche un DualSense, un cavo HDMI e il cavo per l’alimentazione elettrico.

Richiedi subito il tuo invito e prova ad acquistare il bundle PS5 con Forbidden West su Amazon. La disponibilità degli inviti terminerà ad esaurimento scorte, che come puoi immaginare non sono elevatissime, quindi ti consigliamo di sbrigarti. Noi incroceremo le dita per te!

