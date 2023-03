Bundle PS5 con God of War: CLAMOROSO sconto su eBay (-70€)

Cercheremo di essere veloci perché a questo incredibile prezzo andrà sicuramente a ruba. Il bundle che include la PS5 Standard Edition con una copia digitale di God of War Ragnarok è disponibile in offerta a 549 euro, con ben 70 euro di sconto sul prezzo ufficiale.

Praticamente paghi soltanto la console e il gioco ti viene completamente gratis: un’occasione da non perdere che sta già andando a ruba. Ti consigliamo di non perdere troppo tempo.

PS5 con God of War Ragnarok: la clamorosa offerta di eBay

Il bundle include quindi la PlayStation 5 Standard Edition con lettore disco, un controller wireless DualSense, Astro’s Playroom preinstallato, un codice per scaricare gratuitamente God of War Ragnarok, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo USB-C per la ricarica.

La console è venduta da un rivenditore italiano affidabile che ti assicura la consegna gratuita inclusa nel prezzo con spedizione prevista in pochissimi giorni. In ogni caso, hai sempre la garanzia cliente eBay che ti protegge da ogni imprevisto garantendoti in caso il rimborso integrale.

Non perdere altro tempo, aggiungi al carrello il tuo bundle PS5 con God of War Ragnarok e pagalo subito con ben 70 euro di sconto. Parliamo del prezzo più basso di sempre, in relazione all’offerta del bundle, mai visto per la PlayStation 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.