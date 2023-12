Bud Spencer & Terence Hill PS5: un'OFFERTA da prendere al volo

Se sei un fan sfegatato delle avventure esplosive di Bud Spencer e Terence Hill, preparati a immergerti nella divertentissima follia di “Slaps and Beans 2” per PlayStation 5, oggi in sconto del 10% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 26,99 euro.

In questa nuova edizione, vivrai un’avventura mozzafiato con un sistema di combattimento migliorato. Ogni eroe, Bud e Terence, possiede abilità e potenziamenti esclusivi, offrendo una varietà di strategie per affrontare i nemici e superare gli ostacoli.

Acquistando il gioco oggi, non solo riceverai ore di divertimento, ma anche un mini-artbook e un poster del film, insieme a una copertina reversibile creata da Renato Casaro, l’artista dietro i celebri poster cinematografici di Bud Spencer.

Il gioco include il doppiaggio in italiano, inglese, tedesco e spagnolo. Ascolta le voci originali in italiano con Bruno Schirripa per Bud e Michele Gammino per Terence, aggiungendo un tocco autentico all’esperienza di gioco.

Goditi i nuovi brani degli Oliver Onions, i compositori originali del film, che si fondono perfettamente con le sberle del gioco. La modalità coop per 2 giocatori in locale è arricchita da divertenti minigiochi che aggiungono nuove dinamiche alla storia.

Forma un team con un amico e immergetevi insieme nella storia in modalità coop. Per un massimo di 4 giocatori, la modalità party offre minigiochi con una splendida pixel art realizzata a mano, perfetta per schiaffoni pixellati. Oltre alle abilità personali, ora potrai usare oggetti presenti nell’ambiente per pestare i nemici. Attenti, ci sono un sacco di fagioli (e banane) pronti a entrare in azione.

