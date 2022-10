Brutte notizie: la funzione più attesa per AirPods Pro è solo un "BUG"

Purtroppo, sembra che la famigerata funzionalità di “trasparenza adattiva” che abbiamo visto sui modelli Pro (2022) di AirPods non arriverà mai sui vecchi prodotti, anche se in questi giorni, con l’ultima beta di iOS 16.1, ci eravamo illusi del contrario. Pare che molti utenti siano riusciti a visualizzarla anche sui gadget di vecchia generazione, ma in realtà questo sembra essere stato solo un bug.

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Con l’impostazione in questione (Adaptive Transparency) infatti, si può applicare una nuova riduzione del rumore esterno. Pensavamo che potesse giungere anche sui modelli (2019) e (2021) di cuffiette in-ear di Apple, così come sulle Max del 2020, invece…

AirPods Pro e Max non riceveranno la modalità “trasparenza adattiva”

Ma cos’è successo finora? In questi giorni, moltissimi proprietari di AirPods Pro (2019-2021) e AirPods Max avevano segnalato l’impostazione Trasparenza adattiva all’interno dell’app di sistema con la beta di iOS 16.1. Si pensava che Apple stesse introducendo la nuova feature anche sui veccih gadget.

I’m told this is a bug https://t.co/4BPBmpLbgI — Mark Gurman (@markgurman) October 3, 2022

Curiosamente, l’OEM di Cupertino non promuove mai le nuove opzioni per dispositivi più obsoleti. Di fatto, è stata una decisione – o per meglio dire, una mossa – che ci ha lasciato perplessi tutti quanti. Avevamo ipotizzato che si trattasse di un bug… e infatti, così è stato. È probabile che l’azienda non voglia inserire la funzionalità di punta del nuovo modello a bordo dei precedenti AirPods.

Per fare il punto, l’Adaptive Transparency è una caratteristica tipica delle AirPods Pro (2022) che Apple ha molto pubblicizzato in fase di presentazione dei nuovi auricolari, sfruttando di base il chip H2 di nuova concezione. Permette agli auricolari di ridurre il rumore di suoni bassi e forti mentre si ascolta la musica, si parla al telefono e via dicendo.

