Braun Silk-épil 9 Flex in super offerta col Fuoritutto Unieuro

Braun Silk-épil 9 Flex è il primo epilatore al mondo per donna realizzato con una testina interamente flessibile, al fine di consentire un’epilazione più semplice e una rimozione dei peli senza alcuna difficoltà. Incluso nella confezione trovi il sistema FaceSpa, che oltre all’epilatore comprende anche un accessorio massaggiante e la spazzola di pulizia.

Grazie all’offerta Fuoritutto Unieuro, lo puoi acquistare in offerta a 169,99 euro, rispetto al prezzo consigliato di 239,90 euro. Ma non è finita qui, perché l’acquisto del Silk-épil 9 Flex ti dà diritto a un rimborso di 50 euro da parte di Braun, grazie all’iniziativa cashback promossa dall’azienda tedesca.

Braun Silk-épil 9 Flex in offerta a 169,99 euro sul sito di Unieuro

Per aderire all’iniziativa occorre registrarsi al sito www.braunrimborsiestate.desiderimagazine.it e fornire il proprio codice fiscale e l’IBAN per ricevere il bonifico da parte di Braun. Inoltre è necessario caricare la foto o la scansione della prova di acquisto, che dovrà riportare il punto vendita, la data e l’ora di acquisto.

Scegli il nuovo Silk-épil 9 Flex per un’esperienza di epilazione più confortevole, merito non solo della testina completamente flessibile ma anche della tecnologia SensoSmart, grazie alla quale hai la certezza che venga applicata la giusta pressione in ogni momento.

Beneficia inoltre della tecnologia MicroGrip: le 40 pinzette del Silk-épil lavoreranno per lasciarti la pelle liscia per un periodo di tempo molto più lungo rispetto al passato. Dentro la confezione trovi infine un rasoio e un pettine radente da impiegare nelle aree più sensibili.

Cogli al volo l’offerta del Fuoritutto Unieuro e ricevi 50 euro di rimborso da parte di Braun. Il Fuoritutto Unieuro scade domani, giovedì 24 agosto, invece l’iniziativa Cashback della società tedesca sarà valida fino al prossimo 31 agosto.

