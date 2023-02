Braun Series XT5 ritorna con uno SCONTO ASSURDO (-46%)

Oggi se fai veloce puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa un rasoio elettrico super versatile e preciso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Braun Series XT5 a soli 34,99 euro, invece che 64,99 euro.

Ebbene sì, questo sconto incredibile del 46% ti permette di avere un risparmio notevole. Ma cosa più importante riesci a mettere le mani su un rasoio elettrico davvero fantastico. Puoi raderti la barba in modo veloce e senza irritare la pelle. Lo puoi usare anche per accorciarla e rifinirla. Oppure per depilarti il corpo.

Braun Series XT5: il rasoio elettrico per ogni stile

Se vuoi scegliere uno stile diverso ogni giorno ti serve sicuramente un rasoio elettrico che sia versatile. Ecco perché Braun Series XT5 è perfetto. Grazie ai vari pettini che troverai in confezione, sia per il viso che per il corpo, puoi radere, regolare e rifinire in un attimo. La lama con 4 elementi di taglio riesce a radere velocemente in una sola passata garantendo efficienza e delicatezza. Essendo le lame in acciaio inossidabile rimangono perfettamente affilate per 6 mesi.

Puoi usare il pettine SkinGuard per proteggere la pelle nelle zone più sensibili, ad esempio sotto le ascelle, sul petto o inguine, sul collo o sopracciglia. Oltre a radere, regola la barba da un minimo di 1 mm fino a un massimo di 5 mm. Ha un’impugnatura maneggevole e antiscivolo ed è impermeabile al 100%. Per cui puoi usarlo anche sotto la doccia.

Davvero una soluzione per ogni stile che desideri avere. Per di più ora puoi beneficiare di uno sconto pazzesco. Quindi non aspettare che sia tardi, vai adesso su Amazon e acquista il tuo Braun Series XT5 a soli 34,99 euro, invece che 64,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

