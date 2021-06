Il rasoio elettrico multifunzione Braun Series 6 si trova in offerta su Amazon a 149,99€, si tratta del prezzo più basso di sempre con il 41% di sconto rispetto al listino.

Il Series 6 è dotato di tutto ciò che serve per una rasatura completa e accurata in un unico dispositivo. All'interno della confezione sono fornite ben 4 testine sostitutive con aggancio EasyClick, tra le quali un regolabarba e un accessorio per il corpo.

Inoltre grazie la testina SensoFlex è dermatologicamente testata e riduce al minimo la pressione, offrendo al tempo stesso una rasatura profonda ideale per la pelle sensibile. È caratterizzata da un sistema oscillante che si adatta alle curve del viso e garantisce una rasatura sempre uniforme.

Questo rasoio elettrico del noto produttore tedesco è resistente all'acqua e consente la pulizia interna sotto l'acqua corrente o sotto la doccia. Una volta terminata l'autonomia di circa 50 minuti il Series 6 viene riposto all'interno dell'apposita base di ricarica, toccando il pulsante integrato si aziona un sistema che pulisce e lubrifica la testina in automatico.

Oggi è possibile acquistare il Braun Series 6 in offerta su Amazon a 149,99€, il minimo storico per uno dei rasoi elettrici più interessanti del brand. Non manca la spedizione rapida Prime con consegna senza costi aggiuntivi.

