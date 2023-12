Braun Series 6 è uno dei migliori Rasoi Elettrici (ed è SCONTATO)

Il Braun Series 6 si distingue per la sua avanzata testina SensoFlex con lamina SensoFoil, progettata con la massima attenzione al comfort cutaneo. La testina SensoFlex, dotata di cuscinetti oscillanti, si adatta con precisione ai contorni del viso, riducendo al minimo la pressione sulla pelle. La lamina SensoFoil, realizzata con acciaio inossidabile di alta qualità, contribuisce a una rasatura precisa e delicata, grazie alla sua natura morbida e flessibile, che riduce al minimo l’attrito.

La tecnologia AutoSense del Braun Series 6 rileva e adatta automaticamente la potenza del rasoio alla densità della barba. Questo si traduce in una rasatura uniforme e accurata ad ogni passata, rendendo questo rasoio ideale anche per le barbe più lunghe e robuste.

L’alimentazione del Braun Series 6 proviene da una batteria Li-Ion, che offre fino a 3 settimane di rasatura (50 minuti) con una singola carica. In situazioni di fretta, una rapida ricarica di soli 5 minuti garantisce una rasatura completa.

Braun Series 6 gode di una impermeabilità totale, consentendo un’esperienza di rasatura Wet&Dry. Utilizzalo a secco per una rasatura veloce, con schiuma o gel per un tocco extra di comfort, o addirittura sotto la doccia, per una rasatura che si adatta alle tue preferenze.