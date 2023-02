Braun Series 5: il rasoio elettrico che tutti vogliono è su Amazon al 40%

Ecco una di quelle offerte da non lasciarsi assolutamente scappare. Oggi se fai presto puoi avere uno dei migliori rasoi elettrici a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Braun Series 5 a soli 59,99 euro, anziché 99,99 euro.

Dato che il prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico devi sbrigarti per poterlo avere. Questo rasoio elettrico riesce a radere la barba in modo uniforme senza irritare la pelle. Ha una batteria che dura tantissimo ed è completamente impermeabile. È sicuramente il regalo perfetto per il tuo lui.

Braun Series 5: un best buy da non perdere

Braun Series 5 ha un design studiato e progettato per essere maneggevole. Ha un manico ergonomico, antiscivolo ed è leggero. Segue perfettamente i contorni del viso per garantire una rasatura efficiente, che non irrita la pelle e taglia in una sola passata. Poi è dotato di una tecnologia innovativa che adatta la potenza alla densità della barba per garantire il massimo risultato senza sforzo.

Grazie all’accessorio che troverai in confezione puoi regolare la barba e accorciarla da 0,5 mm fino a 7 mm. Anche sulle barbe più folte dunque riesce a tagliare senza problemi. Poi, essendo impermeabile, lo puoi usare sotto la doccia e sciacquarlo sotto l’acqua per pulirlo al meglio. Ha una batteria che dura fino a 3 settimane e si ricarica rapidamente. In soli 5 minuti avrai una rasatura completa.

Questa è davvero n’occasione unica. Se vuoi evitare di perderla sii rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo rasoio elettrico Braun Series 5 a soli 59,99 euro, anziché 99,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.