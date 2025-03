Brad Pitt in pista! Il Film F1 presto al Cinema e in Streaming

Uno dei film più attesi sta per arrivare nelle sale cinematografiche in Italia. Stiamo parlando di “F1“, il film sulla Formula 1, dove Brad Pitt scende in pista nei panni di un vero e proprio pilota. La pellicola sarà disponibile al cinema a partire dal 25 giugno 2025, quindi ci vorrà ancora qualche mese di pazienza prima di poterselo godere sul grande schermo.

Distribuito da Warner Bros., questo titolo sarà tra quelli disponibili in streaming su Apple TV+ per tutti gli abbonati. Nel frattempo, il colosso di Cupertino ha già pubblicato il trailer ufficiale di questi attesissimo film diretto da Joseph Kosinski, famoso per Top Gun: Maverick, e interpretato da Brad Pitt.

F1: Cast Stellare e Trama Spettacolare

Mancano all’incirca due mesi prima di poter vedere nelle sale cinematografiche italiane il film “F1“. Il cast stellare promette davvero tante emozioni. Dalla regia di Joseph Kosinski, nel cast troveremo:

Brad Pitt : Sonny Hayes

: Sonny Hayes Damson Idris : Joshua “Noah” Pearce

: Joshua “Noah” Pearce Callie Cooke : Jodie

: Jodie Javier Bardem : Ruben

: Ruben Kerry Condon : Kate

: Kate Kim Bodnia : Kaspar

: Kaspar Shea Whigham : Chip Hart

: Chip Hart Tobias Menzies : Banning

: Banning Sarah Niles : Bernadette

: Bernadette Joseph Balderrama : Rico Fazio

: Rico Fazio Samson Kayo : Cashman

: Cashman Will Buxton : sé stesso

: sé stesso Lewis Hamilton : sé stesso

: sé stesso Max Verstappen: sé stesso

Ecco la sinossi ufficiale: “Con Brad Pitt nei panni di un ex pilota che torna in Formula 1® dopo il ritiro, e Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra nell’immaginario team APXGP, ‘F1’ è stato girato durante i reali weekend dei Gran Premi, dove il team ha gareggiato contro le stelle di questo sport. Il film è diretto da Joseph Kosinski, che lo produce insieme a Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1® Lewis Hamilton, ed è stato realizzato in collaborazione con Formula 1® e la comunità F1®, compresi i 10 team di F1® e i loro piloti, la FIA e gli enti promotori delle gare“.

