Apple TV+: i petardi in arrivo ad Aprile 2025

Rifatti subito gli occhi e preparati alle novità in arrivo ad aprile 2025 su Apple TV+ per tutti gli abbonati! Prova questa piattaforma streaming gratis. Il suo già ricco catalogo si arricchirà di nuovi petardi tutti da vedere! Cosa stai aspettando? Non perderti i titoli che saranno disponibili a partire dal prossimo mese.

Apple TV+: i titoli in arrivo ad aprile 2025

Apple TV+ ha programmato un mese di aprile all’insegna delle novità. Avendo già rivelato alcuni dei titoli in uscita, ecco un elenco di quello che già sappiamo per il prossimo mese. Preparati a un intrattenimento davvero speciale, da lasciarti incollato allo schermo.

16 aprile 2025 Government Cheese | Serie TV | Commedia

“Government Cheese” è una commedia surrealista ambientata nella San Fernando Valley del 1969 che racconta la storia dei Chambers, un’eccentrica famiglia che insegue sogni ambiziosi e apparentemente irrealizzabili, splendidamente distaccata dalla realtà del mondo che la circonda. Quando Hampton Chambers (David Oyelowo) viene rilasciato dal carcere, la tanto attesa riunione di famiglia non va come aveva previsto. Durante la sua assenza, la moglie Astoria (Simone Missick) e i figli Einstein (Evan Ellison) e Harrison (Jahi Di’Allo Winston) hanno formato un nucleo familiare non convenzionale e il ritorno di Hampton getta il loro mondo nel caos.

18 aprile 2025 Jane | Stagione 3 | Serie TV | Per tutta la famiglia

Jane è una giovane ambientalista di 9 anni con la missione di salvare gli animali in via di estinzione. Grazie alla sua fervida immaginazione, Jane coinvolge i suoi migliori amici David e Greybeard lo scimpanzé in avventure epiche per proteggere gli animali selvatici di tutto il mondo perché, come afferma il suo idolo, la dottoressa Jane Goodall: “Solo se comprendiamo, ci preoccupiamo. Solo se ci preoccupiamo, possiamo aiutare. Solo se aiutiamo, loro potranno essere salvati”.

30 aprile 2025 Carême | Stagione 1 | Serie TV | Drammatico

“Carême” segue l’avvincente storia del primo chef famoso al mondo, Antonin Carême (Benjamin Voisin), che passa dalle umili origini parigine all’apice della celebrità culinaria nell’Europa di Napoleone. Il suo unico sogno è diventare lo chef più famoso al mondo, ma il suo talento e le sue ambizioni attirano l’attenzione di politici famosi e potenti, che lo usano come spia per la Francia. Determinato a sfuggire alla povertà e a realizzare il suo sogno, Carême può scegliere la vendetta, oppure può avere tutto: donne, ricchezza, fama. Ma a quale prezzo? Il suo amore? La sua anima? La sua vita?



Nell’attesa non perderti tutti i titoli in uscita su Apple TV+ a marzo 2025.