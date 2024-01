Bose SoundLink Revolve+ II: un'esplosione di MUSICA (-28%)

Con il progresso tecnologico, la musica non è più limitata a un angolo della stanza. Il diffusore Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ II trasforma l’esperienza audio, portando il suono a una nuova dimensione. Oggi, su Amazon, puoi acquistare questo gioiello con un super sconto del 28%, un’opportunità da non perdere per gli amanti della musica di alta qualità. Approfitta subito di questa offerta e acquistalo al prezzo speciale di soli 239,00 euro, anziché 329,95 euro.

Bose SoundLink Revolve+ II: un affare da prendere al volo

Uno dei tratti distintivi del SoundLink Revolve+ II è la sua capacità di diffondere il suono in ogni direzione a 360 gradi, offrendo una copertura uniforme senza compromessi sulla qualità. Rispetto al suo predecessore, il SoundLink Revolve II, questa nuova versione offre un suono più potente e profondo, regalando un’esperienza audio avvolgente e coinvolgente.

La portabilità è un altro aspetto che rende il Revolve+ II un compagno di viaggio ideale. Con una robusta costruzione resistente all’acqua e alla polvere (grado di protezione IP55), è possibile portare la tua musica preferita ovunque tu vada. La flessibile maniglia in tessuto consente un trasporto agevole, garantendo che la tua musica ti segua in ogni avventura.

La batteria del Revolve+ II è stata potenziata, offrendo un’incredibile autonomia di 17 ore con la sua batteria ricaricabile agli ioni di litio. Questo significa che potrai goderti la tua musica per tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia. La ricarica è semplice attraverso la porta USB Micro-B, garantendo una rapida e comoda rigenerazione dell’energia per le tue prossime sessioni musicali.

Il SoundLink Revolve+ II non è solo un diffusore, ma anche un compagno di comunicazione. Il microfono integrato consente di rispondere alle chiamate direttamente dal diffusore, senza dover prendere il telefono. Inoltre, puoi accedere facilmente all’assistente vocale predefinito del tuo dispositivo, rendendo il controllo delle funzioni vocali un gioco da ragazzi.

La versatilità del Revolve+ II si estende anche alla connettività. La semplicità nell’abbinare il dispositivo attraverso le istruzioni vocali lo rende adatto a tutti, anche a chi non è esperto di tecnologia. Con l’opzione multi-connect, puoi abbinare simultaneamente due dispositivi e passare da uno all’altro senza soluzione di continuità, garantendo un controllo totale sulla tua esperienza musicale.

In conclusione, il Bose SoundLink Revolve+ II è molto più di un semplice altoparlante Bluetooth. È un compagno musicale completo che offre un suono avvolgente, una costruzione robusta, una lunga durata della batteria e molte funzionalità aggiuntive. Approfitta subito dell’offerta del 28% su Amazon per portare la tua esperienza musicale a nuovi livelli, al prezzo speciale di soli 239,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.