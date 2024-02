Bose SoundLink Micro: SUPER sconto del 30% su Amazon

Se sei un appassionato di avventure all’aria aperta, la tua colonna sonora ora può accompagnarti ovunque grazie allo speaker portatile Bose SoundLink Micro. Attualmente, su Amazon, puoi accaparrarti questo compagno di viaggio di alta qualità con uno sconto imperdibile del 30%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 90,99 euro, anziché 129,95 euro.

Bose SoundLink Micro: un’offerta da prendere al volo

Con un design compatto ma potente, il diffusore Bose SoundLink Micro offre un’esperienza acustica straordinaria. Il trasduttore appositamente progettato e i radiatori passivi producono un suono forte e chiaro, con bassi incredibilmente profondi che si fondono perfettamente con gli alti nitidi. La qualità audio è impeccabile, garantendo che la tua musica preferita ti segua ovunque tu vada.

La resistenza è una delle caratteristiche distintive di questo diffusore. Il cinturino in silicone resistente agli strappi ti consente di agganciarlo facilmente allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio della bicicletta. Questo pratico accessorio proteggerà il tuo SoundLink Micro da urti e vibrazioni, garantendoti una durata nel tempo senza compromessi sulla qualità del suono.

La robustezza è ulteriormente evidenziata dai materiali di alta qualità utilizzati nella costruzione di questo diffusore per esterni. Il rivestimento in gomma di silicone protegge da ammaccature, incrinature e graffi, mentre la finitura morbida mantiene l’estetica del diffusore nel tempo.

Perfetto per le avventure all’aperto, il Bose SoundLink Micro è impermeabile secondo gli standard IP67. Puoi portarlo in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia senza preoccuparti di danni. La sua resistenza a polvere, liquidi e temperature estreme lo rende l’ideale compagno per qualsiasi situazione.

La batteria agli ioni di litio garantisce una lunga durata di utilizzo, consentendoti di ascoltare fino a 6 ore di musica senza interruzioni. Inoltre, la possibilità di ricaricare il diffusore in qualsiasi momento grazie al cavo micro-USB incluso ti assicura di non rimanere mai senza la tua colonna sonora preferita.

Cogli l’opportunità di possedere il Bose SoundLink Micro a un prezzo irresistibile di soli 90,99 euro. Acquistalo ora su Amazon e preparati a portare la tua musica ovunque tu vada, prima che sia troppo tardi. Noi ti abbiamo avvisato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.