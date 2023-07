Bose SoundLink Flex: speaker wireless PREMIUM, finalmente a prezzo basso

Sei un appassionato di musica e non riesci a fare a meno della tua colonna sonora preferita, anche quando sei in viaggio o all’aperto? Allora Bose SoundLink Flex è il prodotto che fa per te. Questo diffusore portatile Bluetooth, attualmente in sconto su Amazon, è progettato per offrire un’esperienza audio di alta qualità, ovunque tu sia.

Nonostante si tratti di un prodotto di punta, è attualmente in sconto a prezzo spettacolare su Amazon. Infatti, puoi portarlo a casa a 128,99€ invece di 169,99€ e le spedizioni sono anche rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitata.

Questo eccezionale speaker è dotato di numerose tecnologie innovative, tra cui un trasduttore progettato su misura, che garantisce un suono profondo, chiaro e coinvolgente. Ma non è tutto: grazie alla tecnologia proprietaria PositionIQ, il diffusore è in grado di rilevare automaticamente la sua posizione, ottimizzando la qualità audio in qualsiasi orientamento o ambiente.

Uno dei punti di forza di questo speaker è la sua resistenza. Questo diffusore è stato rigorosamente testato per soddisfare gli standard di impermeabilità IP67, il che significa che è completamente protetto da polvere e può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Inoltre, è realizzato e sigillato con materiali impermeabili, quindi galleggia: un dettaglio che lo rende perfetto per le avventure all’aperto.

Nonostante le sue prestazioni di alto livello, è estremamente compatto e maneggevole. Il suo design sottile e leggero lo rende facile da tenere in mano e da riporre, mentre la sua costruzione robusta lo protegge da cadute e corrosione.

Infine, il Bose SoundLink Flex è dotato di una batteria ricaricabile che offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica, permettendoti di goderti la tua musica preferita per tutto il giorno senza interruzioni.

Non perdere l’occasione di portare la tua esperienza musicale a un nuovo livello. Approfitta dello sconto su Amazon e acquista il Bose SoundLink Flex oggi stesso: completa adesso l’ordine per averlo a 128€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità in promozione è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.