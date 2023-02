Bose Soundlink Flex: il RE degli speaker portatili al 29% su Amazon

Metto subito le mani avanti, voglio dirti che questa offerta durerà veramente un soffio, per cui se non vuoi perderla sii rapido. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Bose Soundlink Flex a soli 119,99 euro, invece che 169,95 euro.

Questo sconto del 29% porta il prezzo vicinissimo al minimo storico, quindi a costo di ripetermi, ti ricordo che la velocità farà la differenza. Anche perché questo non è un diffusore qualunque ma uno dei migliori, se non il migliore sul mercato. Ha un suono potente e pulito, è impermeabile, gode della connessione wireless e ha una super batteria.

Bose Soundlink Flex: lo speaker delle meraviglie

Il design di Bose Soundlink Flex è studiato per averlo sempre con te in ogni occasione. Ecco perché è compatto, leggero e anche molto robusto. Ha un comodissimo laccetto che ti permette di agganciarlo facilmente al moschettone di uno zaino o a una borsa. Non teme le intemperie, né i raggi del sole, né l’acqua. Infatti ha una protezione IP67 che gli garantisce la massima robustezza. Se lo metti nell’acqua galleggia.

La tecnologia PositionlQ rileva la posizione della cassa portatile e garantisce così la migliore qualità audio in base all’ambiente. Il Bluetooth 5.1 offre una connessione affidabile fino a un raggio di 9 m di distanza con i tuoi dispositivi associati. E con l’app dedicata puoi anche personalizzare le varie impostazioni. Infine, parlando di autonomia, bisogna segnalare la potente batteria in grado di durare fino a 12 ore con una sola ricarica.

Questa è un’occasione più unica che rara e perciò durerà poco. Per cui, se non vuoi arrivare troppo tardi, vai immediatamente su Amazon e acquista la tua Bose Soundlink Flex a soli 119,99 euro, invece che 169,95 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.